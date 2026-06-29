В Хабаровске первые два дома «Дальневосточного квартала» возведут к концу 2026 года

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Первые два 24-этажных жилых дома в микрорайоне «Дальневосточный квартал» в Хабаровске будут готовы в строительном отношении уже в текущем году, а их ввод в эксплуатацию намечен на 2027 год. Ход работ на ключевом объекте региона проинспектировал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин.Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

Проект реализуется по инициативе президента РФ и предусматривает комплексное развитие территории. «Проект «Дальневосточный квартал», который мы реализуем по инициативе нашего Президента, имеет большую значимость для края. Важно, что он включает в себя как жилье по ипотеке 2%, так и всю социальную инфраструктуру, необходимую для семей. Поэтому строим опережающими темпами, чтобы уже в следующем году хабаровчане смогли заселяться в этот комплекс и жить в микрорайоне, который станет образцом нового Хабаровска – города будущего», — цитирует главу региона его пресс-служба.

Под застройку отведен участок площадью 128 гектаров в Железнодорожном районе Хабаровска. В перспективе здесь планируется возвести 700–800 тыс. кв. метров жилья. Социальная инфраструктура микрорайона включит семь детских садов на 2 040 мест, три школы на 3 400 мест и поликлинику мощностью 400 посещений в смену.

Финансирование инженерной и транспортной инфраструктуры осуществляется за счет президентской единой субсидии в размере 5,9 млрд рублей, выделенной Хабаровскому краю. На эти средства будет выполнено технологическое присоединение объектов к сетям электро- и теплоснабжения, проложена водопроводная линия, построены дороги в районе аэродрома ДОСААФ, а также реализовано мероприятие по выносу русла реки Черная в коллектор. Завершить часть работ планируется к концу 2027 года, одновременно с вводом первых домов.

Проект «Дальневосточный квартал» рассчитан на несколько этапов. Первый из них стартовал в мае и предполагает строительство 312 тыс. кв. метров жилья, из которых 30% (около 93,5 тыс. кв. метров) будет передано краю для социальных нужд.