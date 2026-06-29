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НовостиОбщество29 июня 2026 4:01

Две пары из Хабаровского края скажут «да» на Всероссийском свадебном фестивале

Екатерина ПОДПЕНКО
Фото из семейного архива

Фото из семейного архива

Две пары из Хабаровского края станут участницами III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца». Торжественная церемония, в которой одновременно вступят в брак более 100 пар со всей страны, пройдет 8 июля, в День семьи, любви и верности, в Национальном центре «Россия» в Москве. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

Одними из главных героев праздника станут Кирилл Ганзвинт и Дарья Данилова. Жених ветеран специальной военной операции, награжденный медалью «За воинскую доблесть» II степени. Защищая Родину, Кирилл получил тяжелое ранение, лишился руки и был вынужден вернуться домой. Сегодня он активно участвует в мероприятиях фонда «Защитники Отечества» и рассказывает о своем боевом пути.

Свою будущую супругу военнослужащий встретил в одном из торгово-развлекательных центров Хабаровска — подошел к девушке и предложил угостить ее кофе. Непринужденная беседа переросла в отношения, а предложение руки и сердца Кирилл сделал уже через полгода после первой встречи.

В День семьи, любви и верности на фестивале также поженятся Сергей Павлов и Дарья Бунчук. Пару познакомили общие друзья — отправили им фотографии и телефоны друг друга. Отношения начинались на расстоянии: Сергей находился в командировке. Однако даже в переписке у Дарьи возникло чувство, что молодой человек «тот самый», а первая личная встреча только подтвердила это ощущение.

В первый день фестиваля, 8 июля, главным событием станет единовременное бракосочетание влюбленных со всей страны. Праздник украсит передача огня Всероссийского семейного очага «Сердце России»: молодожены получат от пар, поженившихся на прошлых фестивалях, частицу пламени из Мурома, где жили святые покровители брака Петр и Феврония. Во второй день, 9 июля, для молодоженов, их гостей и всех интересующихся свадебной тематикой пройдут просветительские лекции, а также гастрономическая и музыкальная программа.