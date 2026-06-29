Более 300 жителей Хабаровского края нашли вакансии на ярмарке трудоустройства

Фото: Пресс-служба комитета по труду и занятости населения края

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» завершился в Хабаровском крае. Мероприятие, организованное в рамках президентского национального проекта «Кадры», собрало 206 работодателей региона и привлекло 1 248 посетителей, которым было предложено 5 168 рабочих мест. Более 300 граждан получили предложения о трудоустройстве непосредственно на площадке ярмарки, сообщили в комитете по труду и занятости населения правительства края. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

Соискатели смогли лично пообщаться с представителями ведущих компаний, узнать о текущих вакансиях и карьерных траекториях, а также пройти собеседования на месте. Среди наиболее высокооплачиваемых профессий, вызвавших интерес у жителей края, начальник участка ампульного цеха, промышленный альпинист, оператор БПЛА, ведущий инженер-программист и ведущий инженер-конструктор.

В рамках федерального этапа ярмарки также прошел онлайн-марафон деловых сессий, объединивший 13 городов и более 20 экспертов. Специалисты обсудили актуальные тенденции рынка труда, перспективы развития отраслей и стратегии успешного трудоустройства.

Как отметили организаторы, федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства объединил свыше 400 тыс. участников по всей России, более 70 тыс. из них уже получили предложения о работе. Мероприятия прошли одновременно на 2 395 площадках в различных регионах страны.