В школах северных районов Хабаровского края будут изучать народные ремесла

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Депутаты Законодательной думы Хабаровского края предложили включить этнокультурные модули в учебный план школ северных районов региона. Инициатива направлена на сохранение культурной самобытности и повышение национального самосознания молодежи из числа коренных малочисленных народов Севера, сообщили в краевом парламенте по итогам межведомственного совещания. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

В ходе обсуждения участники отметили, что согласно федеральному закону «Об образовании в РФ», школы имеют право самостоятельно вводить дополнительные курсы в вариативную часть учебного плана. Положительный опыт реализации подобных программ уже накоплен в Николаевском и Ульчском районах, где подобные курсы успешно интегрированы в образовательный процесс.

По итогам совещания принято решение запустить в ряде районов края пилотный проект по включению этнокультурного модуля в уроки технологии. Это позволит школьникам на практике знакомиться с традиционными художественными промыслами, изучать ремесла и перенимать навыки, передаваемые из поколения в поколение.

«В Хабаровском крае 59 населенных пунктов являются местами компактного проживания коренных малочисленных народов. Крайне важно, чтобы дети, живущие там, имели возможность изучать родной язык и перенимать традиции предков. Внедрение этнокультурных модулей в школьную программу стратегический шаг к сохранению живого наследия нашего края», – подчеркнул председатель профильного комитета краевого парламента Валерий Постельник.

Реализация пилотного проекта позволит оценить эффективность предложенного подхода и в случае успеха масштабировать его на другие образовательные учреждения региона.