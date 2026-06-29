Производство кваса и мороженого наращивают в Хабаровском крае

Фото: Пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края

С наступлением теплой погоды в Хабаровском крае возобновили работу точки по продаже мороженого от местных производителей, а на прилавках магазинов увеличилось предложение натурального кваса.

Традиционный русский напиток в крае производят пять предприятий, каждое из которых использует собственную технологию. В качестве сырья применяются хлеб, ячменный и ржаной солод.

Одновременно в регионе начинается активный сезон мороженого. На улицах Хабаровска появится более 30 фирменных торговых точек от местных фабрик, а всего в краевой столице холодный десерт будет представлен примерно в 90 местах продаж.

С начала 2026 года в крае произведено более 1 тыс. тонн мороженого. По итогам 2025 года этот показатель составлял 2,6 тыс. тонн. За пять месяцев текущего года безалкогольных напитков, включая квас, выпущено 12,4 тыс. тонн, что почти на 7% больше аналогичного периода прошлого года. Всего за 2025 год произведено 31,6 тыс. тонн напитков.