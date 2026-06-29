Вылов рыбы в Хабаровском крае превысил 241 тысяч тонн

Фото: Ольга Григорьева

Промысловая ситуация в Хабаровском крае остается непростой из-за влияния погодных факторов, однако на отдельных участках отмечается улучшение показателей. Совокупный объем добычи водных биоресурсов в регионе достиг 241,4 тыс. тонн, сообщили в комитете рыбного хозяйства правительства края.

В Западно-Беринговоморской зоне продолжается добыча минтая, объем вылова которого составил 23,9 тыс. тонн. На Восточной Камчатке и в акватории Охотского моря ведется промысел трески и палтуса, попутно добывается скат — текущий результат по этой группе достиг 13,2 тыс. тонн.

В Охотском округе завершается вылов нерестовой сельди в прибрежных водах и речных лагунах, суммарный объем добычи составил 4,6 тыс. тонн. Продолжается сезон добычи тихоокеанских лососей и гольцов — на данный момент выловлено 0,4 тыс. тонн.

Лидирующую позицию в структуре вылова занимает минтай: освоение квот по нему достигло 64,3%. Значительные объемы также приходятся на крабов и креветок (54,1%) и сельдь (38,6%). Несмотря на погодные сложности, рыбаки продолжают работу в установленных промысловых зонах, а отдельные участки демонстрируют положительную динамику, вселяя надежду на улучшение общей ситуации в предстоящие месяцы.