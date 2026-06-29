Ппенсионеры Хабаровского края получат прибавку к пенсии с 1 августа

Фото: Ольга Григорьева

С 1 августа 2026 года в Хабаровском крае пройдет индексация пенсий для работающих пенсионеров. Повышение коснется жителей региона, которые, находясь на пенсии, официально трудились в 2025 году. Именно за этот период им будут начислены дополнительные индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК).

Размер прибавки к пенсии зависит от количества накопленных коэффициентов, однако законодательно установлено ограничение: повышение не превысит трех ИПК. Стоимость одного пенсионного балла в 2026 году составляет 156,76 рубля. На эту величину будет умножаться число начисленных коэффициентов для расчета итоговой доплаты.

Специалисты подчеркивают, что ИПК остается ключевым показателем, определяющим размер пенсионных выплат. Коэффициенты формируются за каждый год трудовой деятельности гражданина, а их денежная стоимость ежегодно пересматривается с учетом актуальных экономических параметров. Для хабаровчан, продолжающих трудовую деятельность после выхода на пенсию, предстоящая индексация станет значимым фактором поддержки доходов и позволит частично компенсировать рост потребительских цен.