В Хабаровске в районе Красной речки мужчина попал под поезд

Фото: Железная Валерия

В Хабаровске 29 июня грузовой поезд травмировал пожилого мужчину. Происшествие зафиксировано в районе станции Красная речка Дальневосточной железной дороги. Пострадавший госпитализирован, медики оказали ему квалифицированную помощь. Согласно предварительным данным, причиной инцидента стал переход через пути в несанкционированном месте, сообщает официальный канал "Дальневосточная транспортная прокуратура".Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Прокуратура проводит проверку соблюдения норм безопасности на железнодорожном транспорте. Специалисты дадут оценку действиям локомотивной бригады и эффективности мер по предупреждению травматизма. Отдельное внимание уделят анализу профилактической работы на данном участке.

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