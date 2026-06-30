В Хабаровском крае суд обязал СНТ создать противопожарную полосу

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Суд возложил на СНТ обязанность обустроить минерализованную полосу или иные противопожарные барьеры — такое решение принято по иску Комсомольской на Амуре межрайонной природоохранной прокуратуры. Проверка показала, что товарищество не выполнило требования по отделению своей территории от лесного фонда, что создаёт угрозу возникновения и распространения пожаров, сообщает официальный канал "Амурская бассейновая природоохранная прокуратура".Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Согласно решению Амурского городского суда, СНТ предстоит провести работы на протяжении 2,42 км, обустроив полосу шириной не менее 1,4 метра. В прокуратуре подчёркивают, что отсутствие противопожарных барьеров может привести к ухудшению экологической обстановки и создать опасность для граждан. Решение суда пока не вступило в законную силу.

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