Житель Хабаровска получил срок за посты в „Одноклассниках“

Фото: Кирилл Старков

Житель Хабаровска осуждён за публичные призывы к экстремистской деятельности в социальной сети «Одноклассники». Мужчина разместил на общедоступной странице призывы к насилию в отношении правоохранителей, видеозапись, побуждающую силовиков к неисполнению приказов в случае «народного восстания», а также изображение, оскверняющее символ воинской славы — Георгиевскую ленту, сообщает официальный канал "Суды Хабаровского края".Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Несмотря на то что подсудимый не признал вину, суд счёл доказательства достаточными: в их числе — протоколы осмотра страницы, заключения лингвистических судебных экспертиз, показания свидетелей пользователей соцсети. По совокупности статей (ст. 280 ч. 2, 280.4 ч. 2 п. «в», 354.1 ч. 4 УК РФ) мужчине назначено наказание — 4 года 6 месяцев в колонии общего режима и 4 летний запрет на публикацию материалов в информационно телекоммуникационных сетях. Приговор не вступил в законную силу.

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