Свыше 300 нарушений ПДД зарегистрировано за сутки в Хабаровском крае

Фото: Маргарита Сурина

В Хабаровском крае за 29 июня 2026 года произошло 4 дорожно транспортных происшествия, травмы в которых получили 4 человека. В структуре аварий — 2 столкновения, 1 опрокидывание транспортного средства и 1 наезд на велосипедиста, сообщает Госавтоинспекция Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным Госавтоинспекции, за сутки в крае выявлено 308 нарушений ПДД. Особое внимание уделено пресечению управления транспортом в нетрезвом виде: задержаны 9 водителей (в том числе 4 в Хабаровске) — их действия квалифицированы по ряду статей КоАП РФ и УК РФ (ч. 1 ст. 12.8, ст. 12.26 КоАП РФ, ст. 264.1 УК РФ).

Среди других нарушений — 18 эпизодов непредоставления преимущества пешеходам (ст. 12.18 КоАП РФ; 12 случаев в Хабаровске), а также 10 нарушений со стороны пешеходов, переходивших дорогу с несоблюдением правил (ст. 12.29 КоАП РФ; 1 случай в краевой столице).

Дополнительно инспекторы выявили 16 водителей, находившихся за рулём без соответствующего права либо будучи лишёнными его (ст. 12.7 ч. 1, 2 КоАП РФ), 6 из которых — в Хабаровске.

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