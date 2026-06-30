В Биробиджане женщина похитила телефон у гостя

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В Биробиджане завершено расследование уголовного дела в отношении 35 летней безработной женщины, обвиняемой в краже мобильного телефона у 42 летнего мужчины. По версии следствия, знакомство пары произошло во дворе у подъезда, после чего женщина пригласила нового знакомого к себе домой для распития спиртного, сообщает "Полиция ЕАО". Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

После того как алкоголь закончился, хозяйка квартиры отправила гостя в магазин. Воспользовавшись его отсутствием, она похитила лежавший на обеденном столе телефон. Когда мужчина вернулся, дверь оказалась заперта, а обвиняемая отказалась её открывать. Впоследствии женщина пользовалась украденным устройством.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Материалы с утверждённым обвинительным заключением переданы в Биробиджанский районный суд для рассмотрения по существу. Максимальное наказание по статье — до пяти лет лишения свободы.

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