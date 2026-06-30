В Биробиджане росгвардеец спас мужчину в карьере «Байкал»

Фото: Пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по ЕАО

Сотрудник Росгвардии Анатолий З. в Биробиджане спас мужчину, оказавшегося в критической ситуации в карьере «Байкал». Днём росгвардеец, находясь за рулём автомобиля, увидел, что вдали от берега человек отчаянно пытается удержаться на поверхности воды, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по ЕАО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Майор незамедлительно принял меры: остановил машину, добежал до береговой линии, воспользовался спасательным кругом, который взял у отдыхающих, и вошёл в воду. Проплыв порядка 150 метров, Анатолий З. достиг пострадавшего, обеспечил его средствами спасения, зафиксировал на круге и сопроводил до берега. Спасённый пояснил, что причиной ЧП стала внезапная судорога: отплыв приблизительно на 100 метров, он потерял способность продолжать движение. Несмотря на крики о помощи, другие присутствующие не стали заходить в воду из за большой глубины.

По словам самого Анатолия З., в подобных обстоятельствах нет времени на долгие размышления — требуется сохранять хладнокровие и предпринимать необходимые действия. Благодаря профессиональным навыкам и отличной физической подготовке майора удалось избежать трагедии.

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