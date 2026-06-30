Хабаровский край усиливает отгрузки топлива в северные районы

Фото: Вячеслав Реутов. Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

Власти Хабаровского края принимают дополнительные меры для стабилизации ситуации с поставками топлива в северные и труднодоступные районы. Вопрос обеспечения регионов топливом обсуждался на федеральном совещании с участием Президента РФ Владимира Путина. Для выравнивания баланса на рынке увеличены объёмы выпуска топлива на крупнейших НПЗ, а также скорректированы графики ремонтных работ — сроки обслуживания предприятий сокращены. Ожидается, что к июлю рыночная ситуация стабилизируется, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По информации краевого правительства, в текущем году в рамках навигации для северных территорий запланировано поставить 23,2 тыс. тонн нефтепродуктов. И. о. министра ЖКХ Хабаровского края Сергей Фёдоров сообщил, что в Охотске завершена разгрузка первой партии — 4 тыс. тонн дизельного топлива. Также озвучены ближайшие планы: 1–3 июля — разгрузка для Тугуро Чумиканского района; 3–7 июля — поставка 650 тонн дизтоплива в Аяно Майский район и 285 тонн бензина в Охотский округ.

Глава региона Дмитрий Демешин заявил о намерении лично проинспектировать ситуацию в Охотске: он проверит состояние топливных баз и организацию отпуска топлива на заправочных станциях. Существенное влияние на текущую ситуацию оказала плановая остановка Комсомольского НПЗ, совпавшая с ростом спроса и спекулятивными колебаниями цен. Однако по договорённости с предприятием сроки ремонта сокращены — завод должен запуститься на неделю раньше, что позволит удовлетворить потребности края. Дальний Восток отнесён к приоритетным территориям по снабжению топливом; дополнительно предусмотрено наращивание объёмов производства и усиленный мониторинг стоимости топлива.

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