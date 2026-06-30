Хабаровск готовится к экспортному совещанию в рамках форума с КНР

Фото: Пресс-служба министерства экономического развития Хабаровского края

В Хабаровске в сентябре пройдёт окружное совещание по поддержке экспорта: его организуют правительство Хабаровского края и Российский экспортный центр в рамках II Российско Китайского форума. Вопросы подготовки обсуждались в Москве на встрече зампреда краевого правительства Марии Авиловой и вице президента РЭЦ Александра Молодцова, сообщает пресс служба правительства Хабаровского края.Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Ключевыми событиями 4–5 сентября станут сессия о ходе реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» для представителей регионов ДФО и СФО, защита итогов внедрения Регионального экспортного стандарта 3.0, образовательный семинар Школы экспорта РЭЦ, мотивационная площадка для молодёжи и закупочная сессия. К участию приглашены представители аппарата полпреда Президента в ДФО, федеральных министерств (Минпромторг, Минэкономразвития, Минсельхоз) и центрального аппарата ТПП России.

Ведётся работа по расширению географии участников: рассматривается возможность привлечения экспортёров и центров поддержки экспорта из всех субъектов РФ к закупочной сессии и B2B переговорам. Дополнительно согласовано участие предпринимателей Хабаровского края в фестивалях ярмарках «Сделано в России» в Ханое и Бангкоке в октябре 2026 года — мероприятия призваны содействовать выходу российских компаний на рынки Вьетнама и Таиланда.

Особое внимание РЭЦ уделяет азиатскому направлению: в числе приоритетов — организация B2B встреч с импортёрами и цифровизация документооборота. Эта повестка будет интегрирована в программу форума в Хабаровске: запланированы деловые переговоры между российскими компаниями и китайскими партнёрами. Подтверждено участие делегаций из провинций Хэйлунцзян, Ляонин, Цзилинь и Шэньси.

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