Фото: Антон Шевченко. Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

В Хабаровском крае продолжается развитие судостроительной отрасли: Хабаровский судостроительный завод анонсировал строительство 11 пассажирских судов и обновление 60 объектов причальной инфраструктуры до 2030 года. В рамках перспективной программы предусмотрено создание дебаркадеров, катамаранов, а также судов для государственных заказчиков — МЧС, Минобороны РФ и Тихоокеанского флота, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Губернатор Дмитрий Демешин в День кораблестроителя побывал на площадке ХСЗ, где поздравил работников с праздником и юбилеем предприятия — 73 года со дня основания. За этот период заводом выпущено более 360 судов, значительная часть из которых относится к военному сегменту. Среди недавних проектов — краболовные суда, несамоходный земснаряд и пассажирское судно «70 лет Победы», ставшее одним из символов линии Хабаровск — Фуюань.

Стабилизация работы ХСЗ достигнута за счёт мер поддержки на федеральном и региональном уровнях: предприятие перешло в управление края, что позволило удержать ключевые компетенции и персонал численностью свыше 250 человек. На базе завода создаётся Центр судостроения и судоремонта с интеграцией Хабаровской ремонтно эксплуатационной базы флота. Такая конфигурация призвана повысить эффективность производственной цепочки и расширить спектр оказываемых услуг.

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