Фото: Движение первых. Пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края

В Хабаровском крае завершились региональные этапы Всероссийских военно патриотических игр «Семейная Зарница» и «Зарница 2.0» для младшей возрастной категории. Площадкой проведения выступил Молодёжный досуговый центр в Хабаровске; мероприятие организовано в рамках реализации национального проекта «Молодёжь и дети». Всего в состязаниях участвовали 3 семейных отряда и 7 детских коллективов из различных районов края, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Цель «Семейной Зарницы», как пояснили в комитете по делам молодёжи, состоит в укреплении семейных ценностей, формировании уважения к истории страны и развитии чувства ответственности за её будущее. В ходе состязаний семьи показывали не только физическую подготовку, но и способность к совместному решению задач: одним из ключевых испытаний стал творческий конкурс, где требовалось собрать упрощённые макеты военной техники и использовать их в рамках сценария соревнований. Отряды в «Зарнице 2.0» проходили проверку по ряду профильных дисциплин: строевая подготовка, первая помощь, знание истории Отечества, а также соревновались в викторинах и игровых форматах.

Победителем «Семейной Зарницы» признан отряд «7Я Андреевых» из Хабаровска; второе место — у отряда «Разветка» из Верхнебуреинского района, третье — у отряда «Таровские из Нижнетамбовска» из Комсомольского района. В «Зарнице 2.0» лидером стал отряд «Лёд и пламя» из Комсомольска на Амуре, второе место занял отряд «Торпеда27» из Советско Гаванского района, третье — отряд «Гимназисты Зои» из Верхнебуреинского района.

На август сентябрь 2026 года намечен финал Всероссийской «Семейной Зарницы»: в нём примут участие по 89 семей и наставников от каждого региона страны. Для команд «Зарницы 2.0» в период со 2 по 8 июля в Хабаровском крае состоятся соревнования для средней, старшей и специальной возрастных категорий Дальнего Востока. Участникам предстоит показать навыки управления беспилотными аппаратами, оказания первой помощи, действий в условиях радиационной и химической опасности, а также проявить себя в тактических межотрядных играх. Лучшие команды получат право представлять ДФО на всероссийском этапе.

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