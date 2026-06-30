Хабаровский колледж выпустил учителей начальных классов

Фото: Пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края

Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша подготовил первый выпуск студентов, обучавшихся по программам «Профессионалитета». Дипломы получили 58 молодых специалистов — учителей начальных классов, которые вскоре пополнят кадровый состав школ Хабаровского края, сообщает пресс служба губернатора и правительства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По данным министерства образования и науки региона, 24 выпускника прошли подготовку по целевым договорам: на протяжении учёбы они получали поддержку от будущих работодателей, а теперь направляются на работу в образовательные учреждения ряда районов и округов края, включая Амурский, Ванинский, Вяземский, Бикинский и город Хабаровск.

Директор колледжа Елена Вологжина отметила, что участие в проекте «Профессионалитет» позволило существенно модернизировать материально техническую базу: в 2023 году на средства гранта был отремонтирован второй учебный корпус и созданы новые мастерские. Также в ведомстве напомнили, что в крае с 2022 года функционируют 7 отраслевых кластеров в рамках проекта, а на 2027 год запланировано открытие ещё четырёх — в том числе по направлениям «Лесная промышленность», «Транспортная отрасль», «Информационные технологии» и «Горнодобывающая отрасль».

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