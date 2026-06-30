Авиакомпанию оштрафовали за задержку багажа в Николаевске-на-Амуре

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Транспортная прокуратура выявила нарушение прав пассажирки, следовавшей по маршруту Хабаровск — Николаевск на Амуре — Аян: багаж женщины не был загружен на стыковочный рейс в аэропорту трансфера. В результате жительница села Аян по прилёте осталась без вещей, в которых находились жизненно необходимые ей лекарства, сообщает офи канал «Дальневосточная транспортная прокуратура«. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Дело возбудили по ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ. По результатам рассмотрения авиакомпания признана виновной и оштрафована на 30 000 рублей. Прокуратура также внесла представление, по которому перевозчик обязан устранить причины и условия, способствовавшие нарушению.

Как сообщили в надзорном ведомстве, авиаперевозчик уже реализовал корректирующие меры: с персоналом аэропорта Николаевск на Амуре организованы дополнительные занятия, направленные на исключение аналогичных сбоев в будущем.Стали свидетелями интересного события?

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