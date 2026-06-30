Хабаровский ветеран взял золото на чемпионате Азии по метанию ножа

Фото: Филиал Фонда "Защитники Отечества" по Хабаровскому краю

На чемпионате Азии по спортивному метанию ножа в Дархане (Монголия) спортсмены из Хабаровского края вошли в число лидеров сборной России. В турнире впервые участвовали атлеты с поражением опорно двигательного аппарата — среди них были ветераны СВО, сообщает пресс-служба Фонд «Защитники Отечества». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Лучшим на турнире стал Евгений Шнайдер: он завоевал золото на дистанциях 3, 4 и 5 метров и дополнительно победил в общем зачёте на дальность. Роман Бондаренко занял вторые места на всех трёх основных дистанциях.

Фонд «Защитники Отечества» системно вовлекает ветеранов в спортивную жизнь: в Хабаровском крае для бойцов созданы условия для тренировок, проводятся мастер классы и соревнования. Евгений Шнайдер, помимо спортивных достижений, регулярно проводит встречи и занятия для других ветеранов, помогая им адаптироваться к мирной жизни через спорт. По словам председателя фонда Анны Цивилевой, более 500 ветеранов стали членами региональных сборных, около 30 человек — участниками национальных команд.Стали свидетелями интересного события?

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