Сухая и теплая погода ожидается в Хабаровском крае 1 июля

Фото: Виктория Андреева

В краевом центре ночью возможен кратковременный дождь, днем осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от +13 до +15 градусов, днем воздух прогреется до +25...+27 °С. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

В южных районах региона местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ночная температура установится в диапазоне от +12 до +17 °С, дневная — от +24 до +29 °С. Ветер северо-восточный с порывами до 2-12 м/с.

В центральных районах осадков не ожидается, за исключением Верхнебуреинского, Хабаровского и Нанайского муниципальных районов, где возможны кратковременные дожди и грозы. Температурный фон будет контрастным: ночью от +4 до +15 °С, днем от +16 до +26 °С. Ветер переменных направлений, 2-12 м/с.

В северных районах края существенных осадков не предвидится. Температура ночью составит от 0 до +10 °С, днем ожидается от +11 до +25 °С. Ветер различных направлений с порывами до 14 м/с.

В связи с отсутствием прогнозируемых опасных явлений риски возникновения чрезвычайных ситуаций минимальны. Однако жителям рекомендуется учитывать существенный суточный перепад температур, особенно в центральных и северных районах.