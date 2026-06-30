Ремонтные работы в переулке Брянском закончатся в середине июля

Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска

В течение недели на объекте будут установлены дорожные знаки, а также предстоит устроить ливневую канализацию с монтажом насосного оборудования, установить светофорные объекты и нанести дорожную разметку. Завершить все работы планируют до середины июля

Как сообщили в пресс-службе мэрии, автомобильное движение на участке от улицы Воронежской до улицы Совхозной открыто с 1 июня. Новая трасса обеспечивает сквозной проезд к указанным улицам, а также создает необходимые транспортные и пешеходные связи внутри жилых территорий, что значительно повышает комфорт передвижения для местных жителей.

«На сегодня этот объект не только на контроле у администрации города, но и у губернатора Хабаровского края,, — цитирует пресс-служба слова Сергея Кравчука.

Общая сумма субсидии на строительство объекта составляет около 350 млн рублей. Протяженность дороги — более 700 метров. Вдоль всего участка с тремя полосами движения предусмотрены велодорожки и линии наружного освещения. На въезде и выездах будут установлены светофоры.