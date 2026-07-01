Беременным малоимущим женщинам Хабаровского края компенсируют расходы на проезд

Фото: Ольга Григорьева

С 1 июля 2026 года в Хабаровском крае вводится новая мера социальной поддержки для беременных женщин с невысоким уровнем дохода. Будущим мамам, вставшим на учет и подтвердившим статус малоимущих, будут возмещать часть расходов на поездки в общественном транспорте, сообщили в региональном министерстве социальной защиты.

Компенсация распространяется на поездки в городском и пригородном транспорте. Для участия в проекте необходимо оплачивать проезд бесконтактной картой платежной системы «МИР». Ежемесячно женщинам будут возвращать фактически понесенные расходы, но не более 1 000 рублей.

Выплаты производятся по принципу последующего возмещения: в текущем месяце проезд оплачивается самостоятельно, а в следующем женщина получает компенсацию на основании данных о транзакциях по карте. Оформить поддержку можно в МФЦ, через портал электронных услуг Хабаровского края (uslugi27.ru) или в территориальном отделе соцподдержки.

Как отметили в министерстве, инициатива призвана облегчить финансовую нагрузку на будущих мам и сделать передвижение по населенным пунктам края более доступным. В регионе действует 24 направления социальной поддержки, значительная часть которых ориентирована на многодетные семьи.