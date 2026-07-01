Житель Ванинского района заплатил 32 тысячи за пустую посылку

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В дежурную часть ОМВД России по Ванинскому району обратился 35-летний местный житель, ставший жертвой интернет-мошенников. Мужчина перевел почти 32 тысячи рублей за смартфон, но вместо гаджета получил пустую коробку. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

Как рассказали в полиции, потерпевший нашел в сети заманчивое предложение о продаже телефона. Он полностью оплатил стоимость товара, после чего продавец сообщил об отправке посылки почтой. Получив заказ в декабре прошлого года, мужчина не стал вскрывать его в отделении связи, а сделал это уже дома. Обнаружив, что внутри ничего нет, покупатель попытался вернуть деньги, однако интернет-магазин отказался удовлетворить его требование. Только после этого потерпевший обратился в полицию.

Следственным отделом ОМВД России по Ванинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы. Сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности злоумышленников.

Правоохранители напоминают: при получении дорогостоящих товаров, заказанных через интернет, всегда проверяйте содержимое посылки в присутствии сотрудника почты. Это поможет избежать финансовых потерь и своевременно зафиксировать факт нарушения.