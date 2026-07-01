В Хабаровском крае раскрыли сеть организаторов интим-услуг

Фото: Ольга Григорьева

В Хабаровском крае завершилась масштабная операция силовиков. Девять жителей региона, организовавших прибыльный, но незаконный бизнес, предстанут перед судом. Следствие считает, что они создали настоящее преступное сообщество, которое почти девять лет занималось вовлечением девушек в занятие проституцией.

Всё началось в 2016 году. Двое организаторов, прикрываясь охранными услугами, создали структуру, которая на деле управляла сетью фирм, оказывавших интим-услуги. Они распределяли доходы, контролировали подразделения и обеспечивали «безопасность» бизнеса.

Схема вскрылась благодаря совместной работе сотрудников УФСБ и УМВД по Хабаровскому краю. Именно их оперативные материалы легли в основу уголовного дела.

Сейчас следствием установлены все девять участников сообщества. По ходатайству следователя суд отправил четверых под стражу, остальным избрали более мягкую меру пресечения.

Обыски прошли по адресам проживания и работы подозреваемых. Силовики изъяли телефоны, компьютеры и документы, которые помогут восстановить полную картину незаконной деятельности.

«Следствие продолжается, — сообщили в Следственном комитете. — Устанавливаются все эпизоды преступной деятельности, а также возможные соучастники».

Уголовное дело возбуждено по статьям о создании и участии в преступном сообществе (ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ). Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.