Главбух хабаровской фирмы присвоила 5,5 миллиона рублей

Фото: Ольга Григорьева

В Хабаровске завершилось расследование громкого дела о финансовых махинациях. Главный бухгалтер одной из местных компаний, занимавшейся ремонтом автотехники, три года безнаказанно выводила деньги со счетов организации. Схема вскрылась только после её увольнения.

49-летняя жительница Железнодорожного района имела доступ к системе «банк-клиент» и расчётным счетам фирмы. Пользуясь служебным положением, она начисляла себе премии без оснований, завышала оклад и списывала деньги на выдуманные расходы. В общей сложности за период с 2022 по 2024 год женщина похитила около 5,5 миллионов рублей.

Всё вскрылось случайно. После того, как на её место пришёл новый главный бухгалтер. Владелец бизнеса инициировал внутреннюю проверку, которая выявила пропажу крупных сумм. Мужчина сразу обратился в полицию. Экспертиза подтвердила факты хищений.

Оперативники задержали подозреваемую. В её квартире изъяли смартфон, телевизор и 30 тысяч рублей наличными в счёт погашения ущерба. На банковские счета наложен арест.

Следствие собрало исчерпывающие доказательства. Дело направлено в суд. Женщина обвиняется по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Ей грозит до десяти лет лишения свободы.