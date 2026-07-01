Бдительный кассир спасла пенсионерку из Биробиджана от потери 980 тысяч рублей

Фото: Григорьева Ольга

В дежурную часть полиции Биробиджана обратилась 69-летняя местная жительница, которая чуть не стала жертвой телефонных мошенников. Благодаря бдительности сотрудников банка ей удалось сохранить свои сбережения в размере почти 980 тыс. рублей, сообщили в УМВД по Еврейской автономной области.

По данным полиции, пенсионерке позвонил мужчина, представившийся сотрудником обслуживающей компании. Он сообщил о необходимости замены домофона и запросил личный код доступа, который женщина предоставила. После этого она получила уведомление от портала «Госуслуги» о попытке несанкционированного входа в личный кабинет. Мошенники от её имени запросили справку 2-НДФЛ, лишив пенсионерку доступа к аккаунту.

Вслед за этим женщине позвонил лжесотрудник ФСБ, который запугал её, заявив, что от её имени финансируется террористическая деятельность, и потребовал перевести деньги на «безопасный счёт». Испуганная пенсионерка направилась в банк, чтобы снять почти 980 тыс. рублей.

Однако сотрудники кредитной организации проявили бдительность и сообщили, что не могут выдать всю сумму сразу. Эта заминка дала женщине время осознать, что она общается с мошенниками. Пенсионерка прервала операции и обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Полиция напоминает гражданам: не передавайте личные коды и данные посторонним лицам, а при подозрительных звонках незамедлительно прерывайте разговор и обращайтесь в правоохранительные органы.