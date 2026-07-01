Сергей Абрамов оценил ситуацию со строительством в Комсомольске-на-Амуре

Фото: Администрация городского округа "Город Комсомольск-на-Амуре"

Первый вице-премьер краевого правительства Сергей Абрамов побывал в Комсомольске-на-Амуре с рабочим визитом. Цель — проверить, как идут работы на ключевых социальных объектах, и услышать проблемы горожан напрямую.

В детском саду № 134 работы почти финишировали — осталось поставить плитку, двери и лестницы. Сдадут 30 июля. Школа № 38 в микрорайоне «Парус» строится активными темпами: рабочие уже делают перегородки, кладут полы и тянут инженерные сети. Основную часть работ обещают завершить к концу года.

На причальной стенке Речного вокзала строители планируют закрыть этап до 31 августа, а полностью сдать объект в декабре. Здание Речного вокзала на фоне новой набережной выглядит уныло. Сергей Абрамов поручил мэру города срочно заняться ремонтом фасада.

Стадион «Авангард» под новым подрядчиком. На поле демонтировали старую беговую дорожку и покрытие, ставят сиденья на трибуны. Детский больничный комплекс и онкодиспансер — больная тема города. Сейчас работы заморожены. По онкологии разрабатывают новую документацию, по детской больнице ищут нового подрядчика, но проект тоже потребует правок.

Зрительный зал ДК «Судостроитель» сгорел ещё 20 лет назад. Деньги на реконструкцию от правительства РФ есть, но подрядчика пока не нашли.

Первый вице-премьер также выслушал жителей. Говорили о расселении аварийного жилья, управляющих компаниях, жилье для многодетных, учебных программах и помощи фронту. Сергей Абрамов пообещал взять вопросы в работу.