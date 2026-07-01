Гость из Камчатки лишился часов и денег в хабаровском отеле

Фото: Ольга Григорьева

Сотрудники отдела полиции №5 УМВД России по г. Хабаровску завершили расследование уголовного дела о краже наручных часов и денег у жителя Петропавловска-Камчатского, находившегося в краевом центре в командировке. Общая сумма ущерба составила 15 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ведомства. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

По данным следствия, в начале апреля потерпевший распивал спиртные напитки в компании малознакомых людей в своем номере отеля в Железнодорожном районе. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина уснул, а утром обнаружил пропажу наручных часов стоимостью 9 тыс. рублей и 6 тыс. рублей наличных из кармана куртки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 21-летнюю уроженку поселка Хор района имени Лазо. В Хабаровске женщина не имела постоянного места жительства и легального заработка. Она призналась, что распивала спиртное с потерпевшим, а когда он уснул, похитила его вещи и скрылась.

Деньги злоумышленница успела потратить, однако наручные часы полицейские изъяли в ходе выемки и вернули законному владельцу.

На время следствия подозреваемая находилась под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража») с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.