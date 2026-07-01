В Хабаровском крае появилась карта безопасных аттракционов

Фото: Ульяна Кузьменко

Главное управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края запустило единую интерактивную карту аттракционов региона. На карту нанесены все аттракционы, состоящие на учете гостехнадзора, сообщили в ведомстве.

Теперь каждый житель и гость края может в несколько кликов проверить, безопасно ли кататься на карусели, батуте или колесе обозрения, и имеет ли владелец разрешение на эксплуатацию.

Карта содержит информацию о наименовании оборудования, данных об эксплуатанте и точном месте установки. На нее нанесены все аттракционы, прошедшие ежегодное техническое освидетельствование и имеющие регистрационный знак, аптечку, ограждения и информационные таблички с правилами для посетителей. Карта актуализируется по мере регистрации новых аттракционов.

В ведомстве добавили, что в 2024 году в Хабаровском крае был принят закон, усиливший контроль за безопасностью аттракционов. Управление не только регистрирует оборудование, но и проводит контрольно-надзорные мероприятия. Особое внимание уделяется надувным батутам: в прошлом году выявлено пять нелегальных установок, эксплуатация двух из них приостановлена.

Всего под надзором управления в крае — 81 аттракцион. Это и стационарные колеса обозрения, и передвижные горки, и надувные батуты.