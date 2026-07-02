Сергей Кравчук: хабаровская чемпионка Рукет Куштова кует победы для Дальнего Востока

Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска

Мэр Хабаровска, председатель Федерации бокса Хабаровского края Сергей Кравчук провёл встречу с чемпионкой России по боксу Рукет Куштовой. На встречу были приглашены исполнительный директор Федерации бокса России в ДФО Баярто Раднаев и юные спортсмены.

Напомним, хабаровская спортсменка выиграла чемпионат России по боксу среди женщин в прошлом году. Соревнования проходили в Уфе и отвечали целям и задачам президентской госпрограммы «Спорт России».

За право считаться сильнейшей в стране боролись 163 участницы из 48 регионов. В весовой категории до 50 кг обладательницей золотой медали стала Рукет Куштова. Это первая победа в истории женского бокса Хабаровского края.

В этом году, в День России, Рукет победила на первенстве России по боксу среди юниоров и юниорок 19–22 лет, подтвердив свой статус чемпиона. В состязаниях в Краснодаре участвовали боксёры из более чем 70 регионов России — призёры чемпионатов и первенств РФ, победители Кубка России, первенств федеральных округов.

«Рукет, ты проделала большой путь перед чемпионством и продемонстрировала дальневосточный характер. Благодарю тебя и твоих тренеров. Вы смогли достигнуть значимого результата, и мы гордимся им. Желаю тебе выйти на международную арену и достойно защищать интересы нашего города, края и всей страны. И конечно, в дальнейшем попасть на Олимпийские игры и завоевать золотую медаль»,– поблагодарил спортсменку Мэр Хабаровска и добавил: Мы продолжим оказывать системную поддержку муниципальным спортивным школам, модернизировать залы и создавать все условия для подготовки будущих чемпионов».