Четверо хабаровчан организовали браконьерский бизнес на реке Амгунь

Фото: Пресс-служба прокуратуры Хабаровского края

В Хабаровском крае перед судом предстанут четверо жителей региона, которые устроили нелегальное производство красной икры прямо в палаточном лагере на берегу реки Амгунь. Государству нанесли ущерб более чем на 2,7 миллиона рублей.

По данным следствия, злоумышленники организовали палаточный лагерь на берегу реки Амгунь в период нереста тихоокеанских лососей. Они незаконно добывали кету, разделывали улов, перерабатывали и солили красную икру для дальнейшей продажи. Самцы рыбы отпускались живыми.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий браконьерская деятельность была пресечена. Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.