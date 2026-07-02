Ракетный корабль «Шторм» спустили на воду На Амурском судостроительном заводе

Фото: Антон Шевченко

В день 90-летнего юбилея Амурского судостроительного завода ОСК (АСЗ) в Комсомольске-на-Амуре состоялась торжественная церемония спуска на воду малого ракетного корабля проекта 22800 «Шторм». Судно построено для Тихоокеанского флота, сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Губернатор региона Дмитрий Демешин отметил высочайшее мастерство амурских корабелов, которое передается из поколения в поколение.

«Те корабли, что сошли со стапелей раньше, сейчас достойно несут службу в составе Тихоокеанского флота, уходят в дальние походы. Крепость и надежность им дали именно вы – амурские корабелы. Вы строили и продолжаете строить лучшие суда для нашего флота», – подчеркнул глава региона.

Малые ракетные корабли проекта 22800 обладают уникальными характеристиками: они превосходят аналоги по мореходности, предназначены для действий в открытом море и способны на равных соперничать с более крупными боевыми единицами. Особая конструкция корпуса снижает радиолокационную заметность, что дает серьезное тактическое преимущество. При создании «Шторма» применено полное импортозамещение комплектующих.

За всю историю АСЗ передал ВМФ России 57 атомных подводных лодок, 42 дизель-электрические подводные лодки и более 100 боевых надводных кораблей.

Губернатор также сообщил, что власти края создают условия для работников завода: переезжающим специалистам помогают с жильем, трудоустройством членов семьи и адаптацией на новом месте. Дмитрий Демешин вручил работникам предприятия почетные грамоты за большой вклад в строительство корабля и в честь 90-летия завода.

По традиции в день спуска на воду бутылку о борт разбила невеста – специалист филиала АСЗ во Владивостоке Анна Дублавская.