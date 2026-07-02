Хабаровские ветераны СВО приняли участие в чемпионате «Абилимпикс» в Казани

Фото: Фонд «Защитники Отечества»

Трое ветеранов специальной военной операции из Хабаровского края вернулись с Чемпионата по профессиональному мастерству среди ветеранов СВО, который прошел в Казани. Мероприятие проводится по поручению Президента России Владимира Путина и собрало около 2 тыс. участников, экспертов и наставников со всей страны, сообщили в правительстве региона.

Хабаровский край представили заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» Егор Ахтырский (компетенция «Исполнительское мастерство (вокал)»), сотрудник IT-сферы Артём Бельский («Сетевое и системное администрирование») и ветеран СВО Дмитрий Сытин («Оператор беспилотных летательных аппаратов»). Несмотря на то что призовых мест хабаровчанам занять не удалось, участники отметили насыщенную программу, теплую атмосферу и ценные знакомства с боевыми товарищами из других регионов.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко на открытии подчеркнул, что чемпионат реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и позволяет ветеранам строить доступную среду, раскрывать таланты и находить работодателей. Вице-премьер напомнил, что для участников СВО и их детей действуют меры поддержки: отдельная квота при поступлении в вузы (не менее 10% бюджетных мест), возможность бесплатно получить рабочую профессию в колледжах или пройти программу дополнительного профессионального образования.