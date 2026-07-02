Пожар на мусорном полигоне в Биробиджане окончательно потушили

Фото: Таисия Субботина

Открытое горение на полигоне твердых коммунальных отходов в Биробиджане полностью ликвидировано. Обстановка стабилизировалась, режим повышенной готовности снят с 16 июня, сообщили в правительстве Еврейской автономной области.

Работы по ликвидации возгорания велись с 22 мая. Специалисты подвозили инертные материалы для сокращения площади активного горения и недопущения распространения огня. За время работ отсыпана площадь 45 тыс. кв. м, на полигон завезено и уложено 13 560 куб. м грунта. Для этого выполнено 1 337 рейсов автотранспорта. Объем доставленного грунта сопоставим с железнодорожным составом из 150 стандартных вагонов.

Несмотря на ликвидацию открытого горения, принято решение продолжать отсыпку грунта для прекращения тления отходов и предотвращения новых возгораний. Ситуация остается на контроле экстренных служб.