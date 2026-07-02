Сергей Кравчук: «Муниципальный центр поддержки участников СВО «СВОи люди» - уникальный на Дальнем Востоке

Фото: Пресс-служба администрации Хабаровска

В краевой столице начал работу специализированный центр «СВОи люди», созданный по инициативе мэра Хабаровска Сергея Кравчука. Это первое муниципальное учреждение подобного профиля на Дальнем Востоке, финансирование которого осуществляется исключительно из средств городского бюджета.

Накануне градоначальник лично посетил новое учреждение, чтобы ознакомиться с организацией работы и пообщаться с сотрудниками. Центр расположился по адресу: улица Ким Ю Чена, 6. В настоящее время он работает с 9:00 до 18:00, в ближайшее время график будет скорректирован для удобства посетителей.

«Решение о создании центра было принято не спонтанно, а стало результатом глубокого осмысления нашей ответственности перед теми, кто посвятил себя защите Родины. Служба, героизм и мужество – это основа нашего мирного будущего, и мы обязаны обеспечить нашим Героям и их семьям всестороннюю поддержку», – подчеркнул Сергей Кравчук во время визита.

Новое учреждение призвано стать местом, где участники специальной военной операции и их близкие смогут получить необходимую помощь. Сотрудники центра оказывают содействие в решении широкого спектра вопросов: от сбора и восстановления документов для получения мер поддержки до медицинской, психологической и юридической помощи. Кроме того, ветеранам боевых действий и их семьям помогут с социальной адаптацией, трудоустройством, профессиональной переподготовкой и даже развитием предпринимательских инициатив.

Штат центра насчитывает 15 человек. Возглавляет работу Максим Траханов – депутат Хабаровской городской думы, имеющий личный боевой опыт участия в СВО в составе отряда «Барс 8». Это позволяет коллективу глубоко понимать нужды защитников.

На сегодняшний день администрация Хабаровска в дополнение к федеральным и региональным реализует 18 мер адресной социальной поддержки для военнослужащих и их семей. В этом году на эти цели из городской казны выделено 270 миллионов рублей.

«Военнослужащие, которые сейчас защищают Родину, могут быть уверены: их семьи находятся под присмотром и получат помощь оперативно. Наш центр учреждён именно администрацией города, что делает процесс предоставления поддержки максимально быстрым», – отметил Максим Траханов.