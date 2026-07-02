Сквер памяти героев СВО в Комсомольске-на-Амуре готов наполовину

Фото: Антон Шевченко

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре проверил ход благоустройства сквера, посвященного участникам специальной военной операции. На сегодняшний день объект готов на 50 %, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Благоустройство разбито на несколько этапов. Подрядчик уже выполнил планировку территории и подготовил основание для площадки. В активной фазе — монтаж фундаментов под монументы и укладка гранитной плитки. Ввод первой очереди объекта запланирован до конца 2026 года.

Сквер был выбран горожанами в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни». В 2025 году почти 5 тыс. комсомольчан отдали за него свои голоса. По итогам голосования 2026 года объект вновь стал победителем, набрав около 6 тыс. голосов, что позволит продолжить благоустройство II этапа в следующем году.

«Мы обязаны сохранять память о героях специальной военной операции. Наш долг помнить тех, кто защищает Родину. Горожане пожелали видеть здесь не просто красивую зону для отдыха, а памятное место», – цитирует пресс-служба слова Дмитрия Демешина.

В разработке дизайн-проекта участвовали студенты и преподаватели кафедры строительства и архитектуры Комсомольского-на-Амуре государственного университета.

Депутат Государственной Думы от Хабаровского края Максим Иванов отметил, что важно завершить первый этап так, чтобы у семей героев и жителей не осталось ощущения формальности, после чего помогать городу со вторым этапом и сохранять федеральное финансирование.