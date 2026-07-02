Хабаровчанина оштрафовали на 50 тысяч рублей за полёт беспилотника без разрешения

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Хабаровская транспортная прокуратура провела проверку по факту несанкционированного использования беспилотного летательного аппарата в районе городской теплоэлектростанции. Об этом сообщили в надзорном ведомстве. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

Установлено, что сотрудники одного из предприятий проводили с помощью дрона обследование зданий и сооружений на прилегающей территории. При этом работы с органами обслуживания воздушного движения не согласовали, разрешение на полёт не получали. Факт нарушения зафиксировали специализированные службы.

Прокурор внёс руководителю организации представление. По постановлению надзорного органа ответственное должностное лицо привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 11.4 КоАП РФ («Нарушение правил использования воздушного пространства») и оштрафовано на 50 тысяч рублей.