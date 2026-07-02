В Хабаровске завершилось первенство края по шахматам среди детей

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В Хабаровске завершилось первенство Хабаровского края по шахматам среди мальчиков и девочек в возрастных группах до 9, 11 и 13 лет. Соревнования проходили с 25 по 30 июня в краевой детской библиотеке имени Н.Д. Наволочкина, сообщили в министерстве спорта региона. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

В турнире приняли участие 115 юных шахматистов из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Бикинского и Солнечного округов, Амурского, Верхнебуреинского, Нанайского, Вяземского, Николаевского и Хабаровского районов. Участники соревновались в классических шахматах, быстрых шахматах и блице.

В последний день соревнований депутат Государственной Думы от Хабаровского края, руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Максим Иванов принял участие в чествовании победителей и призеров. Главной темой общения с руководством Федерации шахмат края стало дальнейшее развитие шахматной инфраструктуры в регионе. Президент федерации Павел Бордюхов предложил проработать создание в Хабаровске дворца шахмат – специализированного краевого центра для интеллектуальных видов спорта.

«Шахматы – это не просто спорт. За шахматной доской формируется интеллектуальный потенциал нашего края. Идея создать в крае отдельный центр для шахмат абсолютно справедливая. Обязательно возьмем этот вопрос в проработку вместе с федерацией и включим его в работу по народной программе "Единой России"», – цитирует пресс-служба слова Максима Иванова.

На встрече также обсудили доступность шахмат для людей старшего поколения. Депутат предложил проработать варианты развития шахматных площадок в муниципалитетах на базе домов культуры, библиотек, ветеранских организаций и школ.

Как сообщили в министерстве спорта, в Хабаровском крае шахматами занимаются почти 26 тыс. жителей