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НовостиЧто происходит2 июля 2026 7:25

В Хабаровск пытались ввезти 15 тысяч зараженных цветов из Китая

Екатерина ПОДПЕНКО
Фото: Виктория Андреева

Фото: Виктория Андреева

В Хабаровске на складе временного хранения пришлось уничтожить почти 15 тысяч цветов, привезенных из Китая. Причина - опасные вредители, которые могли распространиться по всему региону. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

Специалисты Россельхознадзора во время досмотра заметили, что растения выглядят подозрительно. Отправили образцы в лабораторию — и опасения подтвердились. В гвоздиках, хризантемах, гардениях и декоративных подсолнухах нашли западного цветочного трипса. А еще зеленую садовую совку, которую в этом году обнаружили впервые.

Больше всего зараженных оказалось среди арабского жасмина 2,4 тысячи штук. Всего же зараженных растений насчитали 6,4 тысячи.

Ввоз запретили, а хабаровская компания-владелец груза решила цветы уничтожить. Это уже 12-й случай, когда в этом году в крае находят цветочного трипса.