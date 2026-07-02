Пятимесячного ребенка оставили одного в машине на жаре в Хабаровске

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В Хабаровске полиция проводит проверку по факту оставления пятимесячного ребенка одного в запертом автомобиле. Ребенка заметил прохожий, вызвал полицию и, не дожидаясь, сам открыл дверь и передал кроху врачам. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

Инцидент произошел 1 июля у дома по улице Краснореченской, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю. До прибытия сотрудников мужчина самостоятельно открыл дверь автомобиля и передал ребенка прибывшим медикам.

В этот момент к машине подошла 23-летняя мать мальчика. Вместе с ребенком ее доставили в стационар. Повреждений, угрожающих жизни и здоровью малыша, не выявлено.

По предварительным данным, женщина находилась в гостях у знакомой. За ней на машине приехала 70-летняя бабушка с внуком. В дороге младенец уснул, и пожилая женщина приняла решение оставить его в салоне с приоткрытыми окнами.

Сотрудники полиции начали проверку. В отношении матери составлен рапорт о неисполнении родительских обязанностей. Ранее семья на профилактическом учете не состояла.