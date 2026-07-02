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НовостиЧто происходит2 июля 2026 8:03

Полиция Хабаровска проводит проверку по факту стрельбы подростков во дворе на Тургенева

Екатерина ПОДПЕНКО
Фото: Кирилл Старков

Фото: Кирилл Старков

Сотрудники полиции Хабаровска проводят проверку по факту хулиганских действий подростков в Центральном районе города. Информация об инциденте была выявлена в ходе мониторинга социальных сетей, сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

Согласно публикации, во дворе дома по улице Тургенева несколько несовершеннолетних ночью стреляли из предположительно пневматического пистолета.

Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 4 устанавливают все обстоятельства и участников происшествия. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

В случае необходимости к родителям или законным представителям несовершеннолетних будут применены меры профилактического воздействия.