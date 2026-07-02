Суд запретил комсомольчанину ходить в «наливайки»

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Хабаровский краевой суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры и установил дополнительное ограничение для жителя Комсомольска-на-Амуре, находящегося под административным надзором. Ему запрещено посещать места, где реализуется алкогольная продукция, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Ранее Ленинский районный суд Комсомольска-на-Амуре установил административный надзор за осужденным, который, находясь под надзором, не принял мер к исправлению и вновь совершил преступление. Однако суд первой инстанции не дал оценки тому факту, что ранее фигурант совершил тяжкое преступление именно в состоянии алкогольного опьянения. В удовлетворении требований ФКУ ИК-8 УФСИН России по Хабаровскому краю об установлении дополнительного запрета было отказано.

Прокуратура города не согласилась с решением и внесла апелляционное представление. Судебная коллегия по административным делам Хабаровского краевого суда удовлетворила требования надзорного ведомства, установив осужденному дополнительное ограничение.

В прокуратуре напомнили, что совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения является основанием для установления дополнительных ограничений при административном надзоре.