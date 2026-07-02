Теплоход «Здоровье» завершил рейс по отдаленным территориям Хабаровского края

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Хабаровского края

Уникальный на Дальнем Востоке теплоход «Здоровье» завершил месячный рейс по отдаленным поселениям Хабаровского края. С 1 по 30 июня передвижная поликлиника курсировала по Амуру, посетив 32 населенных пункта в Амурском, Ульчском, Комсомольском районах и районе имени Полины Осипенко. Медицинскую помощь получили почти 2 тыс. человек, около половины из них – дети, сообщили в правительстве региона.

Бригада врачей, сформированная на базе Территориального консультативно-диагностического центра Комсомольска-на-Амуре, состояла из 19 специалистов, включая дерматолога, акушера-гинеколога, кардиолога, невролога, офтальмолога, отоларинголога, педиатра, хирурга и врачей ультразвуковой диагностики. Пациентов с острым коронарным синдромом неоднократно экстренно госпитализировали санавицией.

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин отметил, что регулярные обследования помогают выявлять заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Теплоход «Здоровье» курсирует по региону уже 14-й раз, обеспечивая доступность медицинской помощи для жителей самых труднодоступных уголков края.