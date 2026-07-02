Жителю Хабаровского края, избившему знакомого на рыбалке, предъявлено обвинение

Фото: Таисия Субботина

Рыбалка на реке Долми в районе имени Лазо обернулась для одного из мужчин смертью, а для другого тюремным сроком. 67-летнему хабаровчанину предъявили обвинение в причинении тяжких телесных повреждений, которые привели к гибели его приятеля.

Компания приехала на рыбалку, выпила, а ночью двое мужчин, оставшиеся в одной машине, поссорились. Словесный конфликт перерос в драку и обвиняемый нанес знакомому множественные удары руками и ногами.

Утром пострадавшему стало плохо. Его экстренно доставили в Хабаровск, в краевую больницу, но спасти не смогли, травмы оказались смертельными.

Суд отправил обвиняемого под стражу. Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Вяземским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО предъявлено обвинение 67-летнему жителю Хабаровска. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).