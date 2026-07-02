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НовостиЧто происходит2 июля 2026 11:43

На станции Хор грузовой поезд сбил 12-летнего мальчика

Ребенок переходил пути в наушниках
Екатерина ПОДПЕНКО
Фото: Официальны канал Дальневосточной транспортной прокуратуры

Фото: Официальны канал Дальневосточной транспортной прокуратуры

На станции Хор Дальневосточной железной дороги в районе имени Лазо Хабаровского края грузовым поездом травмирован несовершеннолетний 2012 года рождения. Ребенок доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь, сообщили в Хабаровской транспортной прокуратуре. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

По предварительным данным, школьник переходил железную дорогу по специально оборудованному переходу. Поезд приближался, подавал сигналы, но ребенок не среагировал. Он был в наушниках и просто не услышал приближающегося состава.

На место происшествия выехал Хабаровский транспортный прокурор Денис Челышев. Проводится проверка,изучат, как соблюдаются правила безопасности на железной дороге, а также как работают профилактические службы по предупреждению детского травматизма.