На станции Хор грузовой поезд сбил 12-летнего мальчика

Фото: Официальны канал Дальневосточной транспортной прокуратуры

На станции Хор Дальневосточной железной дороги в районе имени Лазо Хабаровского края грузовым поездом травмирован несовершеннолетний 2012 года рождения. Ребенок доставлен в больницу, ему оказывается медицинская помощь, сообщили в Хабаровской транспортной прокуратуре. Подробнее - в материале «Комсомольской правды» - Хабаровск».

По предварительным данным, школьник переходил железную дорогу по специально оборудованному переходу. Поезд приближался, подавал сигналы, но ребенок не среагировал. Он был в наушниках и просто не услышал приближающегося состава.

На место происшествия выехал Хабаровский транспортный прокурор Денис Челышев. Проводится проверка,изучат, как соблюдаются правила безопасности на железной дороге, а также как работают профилактические службы по предупреждению детского травматизма.