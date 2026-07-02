В Хабаровском крае 3 июля ожидается до +31°C, местами дожди и грозы

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В большинстве районов ожидается теплая погода с температурой воздуха до +31 градуса, местами возможны кратковременные дожди и грозы, сообщили в гидрометцентре.

В краевом центре ночью осадков не ожидается, днем возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит от +15 до +17 градусов, днем воздух прогреется до +28…+30 °С. Ветер юго-западный, 5-11 м/с.

В южных районах осадков не предвидится. Ночная температура установится в диапазоне от +15 до +20 °С, дневная — от +26 до +31 °С. Ветер юго-восточный с порывами до 7-12 м/с.

В центральных районах существенных осадков не ожидается, однако в Верхнебуреинском муниципальном районе возможны кратковременные дожди и грозы. Температурный фон будет контрастным: ночью от +8 до +20 °С, днем от +19 до +31 °С. Ветер южных направлений, 7-14 м/с.

В северных районах ожидаются кратковременные дожди, в Охотском муниципальном округе местами — ливни. Температура ночью составит от +5 до +16 °С, днем — от +7 до +27 °С. Ветер восточных направлений с порывами до 14 м/с.