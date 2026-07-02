В Хабаровском крае потушили 9 пожаров за сутки

Фото: Кирилл Старков

ГУ МЧС Хабаровского края представило оперативную сводку за минувшие сутки: чрезвычайных ситуаций в регионе не произошло. Пожарные подразделения выезжали на 9 техногенных возгораний, из которых 2 случая пришлись на жилой фонд. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Одним из происшествий стал пожар в Комсомольске на Амуре на Хумминском шоссе. В кирпичном дачном доме горели крыша, внутренние помещения, летняя кухня и складированный пиломатериал — общая площадь возгорания достигла 15 квадратных метров. Огнеборцы предотвратили переход огня на соседнюю баню. Пожар был ликвидирован спустя 1 час 40 минут; никто не пострадал. Причины инцидента выясняют специалисты МЧС России.

Для устранения последствий ДТП пожарно спасательные подразделения привлекались 9 раз, ещё 1 раз спасатели участвовали в аварийно спасательных работах. В настоящее время на маршрутах находятся 6 туристских групп — всего 44 человека, в том числе 2 ребёнка.

Особый противопожарный режим сохраняется в 8 муниципальных образованиях: Верхнебуреинском, Охотском, имени Полины Осипенко, Солнечном, Тугуро Чумиканском, Ульчском, Аяно Майском и Николаевском. Пожарная опасность в лесах края оценивается на уровне I–III класса. Прогноз на день в Хабаровске: переменная облачность, вероятен кратковременный дождь, ветер юго западный, 6–11 м/с, температура — от +28 до +30 градусов.

Стали свидетелями интересного события? Сообщите нам: Почта: red.habkp@phkp.ru