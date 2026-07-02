Полиция раскрыла крупное мошенничество в ЕАО

Фото: Ольга Григорьева

Официальный канал полиции по Еврейской автономной области сообщил о задержании 20 летней жительницы Красноярска, выполнявшей функции курьера в мошеннической схеме. Установлено, что подозреваемая причастна к хищению более 14 млн рублей у семей погибших участников СВО. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Согласно материалам дела, в Ленинском районе злоумышленница получила от вдовы бойца 4,6 млн рублей. Деньги были переданы после звонков от лиц, выдававших себя за работников военкомата и сотрудника ФСБ; потерпевшая действовала под давлением высказанных угроз. Задержание провели сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД по ЕАО при содействии ГУ МВД по Красноярскому краю. Подозреваемую доставили из Красноярска в ЕАО; от дачи показаний она отказалась.

Расследование выявило ещё один эпизод противоправной деятельности: по аналогичной схеме у родственников погибшего военнослужащего из Республики Бурятия было похищено 9,5 млн рублей. По совокупности фактов в отношении женщины возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Фигурантка находится под стражей.

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