Госавтоинспекция Хабаровского края празднует 90 летний юбилей

Фото: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края

Госавтоинспекция УМВД России по Хабаровскому краю празднует 90 летие: ведомство на протяжении девяти десятилетий обеспечивает правопорядок и безопасность на дорогах региона, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Согласно статистике, в крае насчитывается почти 593 тысячи зарегистрированных автомобилей, что соответствует примерно одному транспортному средству на двух жителей. Для контроля дорожной обстановки и профилактики нарушений службу несут более тысячи сотрудников Госавтоинспекции — в их числе сотни инспекторов и десятки мобильных экипажей, регулярно выходящих на маршруты.

Работа подразделения направлена на снижение числа ДТП, оперативное реагирование на происшествия и поддержание безопасных условий передвижения как для водителей, так и для пешеходов. В ведомстве отмечают значимость системной профилактической работы и взаимодействия с другими службами.

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